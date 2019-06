Ospedale Polistena (RC), il sindaco Tripodi: “Sabato sit-in di protesta, scongiurare chiusura Pediatria”

"Abbiamo appreso oggi delle dimissioni di un medico del reparto di pediatria dell'ospedale di Polistena. Ciò fa seguito alle dimissioni del primario avvenute poco tempo prima. Se tale notizia fosse confermata, saremmo di fronte al rischio concreto di blocco dei ricoveri e conseguente chiusura del reparto pediatrico". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che aggiunge: "Sul tema della carenza di personale, già qualche giorno fa, avevamo interessato in una lettera aperta i Commissari dell'ASP 5.Ora siamo davvero arrivati ad un punto di non ritorno, poiché se dovesse chiudere il reparto di pediatria si innescherebbe una spirale che potrebbe travolgere a catena altri reparti dell'ospedale già depotenziati nell'organico e nelle funzioni".

"Pertanto – annuncia il primo cittadino di Polistena - sabato mattina per scongiurare il peggio saremo alle ore 11 davanti all'ospedale per un sit-in di protesta aperto a cittadini, operatori, sindaci e rappresentanti istituzionali. Qualora non dovessero arrivare riposte confortanti siamo pronti ad una nuova mobilitazione per il diritto alla salute che dovrà coinvolgere tutto il territorio a difesa della continuità del servizio sanitario pubblico nella Piana".