Reggio, continuano le attività di manutenzione sul territorio comunale

"Un lavoro giornaliero e costante. Continuano le attività di manutenzione su tutto il territorio della città di Reggio Calabria.

I lavori di ripristino delle arterie viarie procedono in diverse zone del comprensorio cittadino su indirizzo dell'amministrazione Falcomatà e con la supervisione del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone". E' quanto si legge in una nota dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

"Le operazioni di ripristino sul manto bituminoso hanno riguardato, in questo inizio di settimana, una zona sensibile e cruciale per l'intero sistema di circolazione cittadino: la società in house del Comune di Reggio Calabria Castore, infatti, ha operato sul tratto viario "Condera – Pietra Storta".

Il lavoro è proseguito sulle vie di collegamento lungo la strada che costeggia l'argine del Calopinace, zona già oggetto di manutenzione stradale nelle scorse settimane: sul tratto in questione è stata eseguita la manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica per rendere sicure le strade di collegamento cittadine.

I lavori riguardanti il verde pubblico, invece, dopo aver fatto tappa in Piazzetta San Marco (Centro Storico), hanno avuto ad oggetto un intervento di cura e pulizia della Piazzetta di Vico Sant'Anna.

L'inizio settimana è stato appuntamento anche di interventi specifici di rilievo: "Castore" ha fatto tappa, in zona Tremulini per un intervento dedicato di riparazione all'impianto fognario dell'Istituto scolastico "Carducci- Da Feltre".

Le attività di inizio settimana si sono concluse, infine, con la pulizia delle caditoie (sistema di drenaggio urbano) nell'area dell'Arena Lido".