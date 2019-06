Roccella Jonica (RC), domenica cerimonia avvio stagione balneare 2019

L'Amministrazione Comunale di Roccella Jonica - Assessorato alle Politiche per la Sicurezza e il Decoro Urbano - è lieta di comunicare che alla nostra cittadina è stato attribuito da parte di Legambiente e Touring Club Italiano il premio "Il Mare più Bello 2019" della Calabria. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che ogni anno Legambiente e Touring Club assegnano alle località di mare che si sono contraddistinte per qualità nell'offerta dei servizi e sostenibilità ambientale. Questa notizia, unitamente all'assegnazione anche per l'estate 2019 della 17° "Bandiera Blu" della Fee (unica per la provincia di Reggio Calabria) e dell'analogo riconoscimento ottenuto per il 3° anno consecutivo dal Porto delle Grazie, che quest'anno si è distinto anche come unico approdo turistico italiano premiato con le "5 Ancore d'oro" della TYHA (The Yacht Harbour Association) per la qualità degli ormeggi e dei servizi, conferma la bontà del lavoro portato avanti sino ad oggi in tema di sviluppo turistico accompagnato da un'attenta politica di tutela ambientale quale volano di sviluppo per la nostra comunità.

Alla luce di questi autorevoli riconoscimenti, l'Amministrazione Comunale inaugurerà l'avvio della stagione balneare con una cerimonia in programma domenica 30 giugno 2019 alle ore 19.30 nel Largo Rita Levi Montalcini durante la quale sarà issata la Bandiera Blu 2019. Nel corso dell'iniziativa saranno, inoltre, consegnate ai proprietari degli stabilimenti balneari le Bandiere Blu e le bacheche informative personalizzate.