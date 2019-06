Sono in corso le ricerche di un sub disperso nell'area di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria e il nucleo navale dei vigili del fuoco di Gioia Tauro.

