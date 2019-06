Reggio: oggi nella chiesa S. Salvatore il quarantennale di sacerdozio del canonico monsignor Antonio Morabito con il vescovo Morosini

Sarà, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita della diocesi Reggio Bova a presiedere la liturgia eucaristica, domani alle ore 19, nella chiesa del Santissimo Salvatore nel quartiere Tremulini in occasione del quarantennale del sacerdozio del canonico monsignor Antonio Morabito. Un'importante ricorrenza che monsignor Morabito ha inteso dedicare "al servo di Dio monsignor Giovanni Ferro che mi ha condotto a Gesù sin dai miei tredici anni". Monsignor Morabito, dottore in Giurisprdenza e Diritto canonico, già parroco della Chiesa del S. Salvatore, vicario giudiziale aggiunto del presso il Tribunale ecclesiastico regionale della Calabria, ha al suo attivo numerose pubblicazioni e saggi, è giornalista, direttore della rivista "In Charitates Iustitia" e fondatore del periodico "Vita di comunità.

