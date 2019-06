Manifestazione unitaria dei sindacati a Reggio Calabria, Puccio (Pd): "Forte messaggio al Governo, serve cambiamento"

"Le migliaia e migliaia di persone che hanno manifestato questa mattina a Reggio Calabria hanno contribuito a lanciare un messaggio chiaro al Governo nazionale: Cambiare le politiche economiche fino ad oggi attuate e puntare allo sviluppo del Sud per contribuire a rilanciare finalmente l'intero Paese.

L'enorme partecipazione di donne, giovani, lavoratori, precari, pensionati provenienti da tutta Italia rappresenta un patrimonio di passione civile e impegno che deve essere valorizzato e che ci da fiducia nel progetto di costruzione che il Partito Democratico ha già intrapreso per proporre alle forze sociali, imprenditoriali e civiche un'alternativa politica e di governo che possa davvero rimettere al centro della sua azione il lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e la formazione, incentivi e innovazione per imprese". E' quanto sostiene Giovanni Puccio, Coordinatore Federazione Metropolitana PD Reggio Calabria.

"Bene hanno fatto i sindacati ad organizzare in maniera unitaria questa bellissima manifestazione che non è stata solo di protesta ma che si è caratterizzata come proposta con una piattaforma ampia, dettaglia e credibile.

Esprimo, inoltre, soddisfazione per l'ampia partecipazione in termini di presenze che è arrivata dalla città di Reggio e da tutta l'area metropolitana. Anche questo è un bel segnale in direzione di una ripresa ancora più stringente delle iniziative politiche e delle battaglie sociali che dobbiamo affrontare a difesa del nostro territorio".