Manifestazione sindacati a Reggio Calabria, Foti (FdI): "Dove erano quando veniva abolito articolo 18?"

"La domanda sorge spontanea: Dov'erano i sindacati quando veniva abolito l'articolo 18?

Credo che sia fin troppo facile vestirsi da moralisti e puntare il dito contro gli altri. Possiamo farlo tutti, chiunque può farlo, è la cosa più semplice e meschina del mondo".Ad affermarlo Nicola Foti esponente e membro del direttivo del circolo "Eracle" Fratelli d'Italia Reggio Calabria.

"Ma quando si arriva in un punto in cui i fatti entrano inevitabilmente in contrapposizione alle belle parole, il buon osservatore capisce subito con chi ha a che fare. Cgil, Cisl e Uil, dovrebbero prima spiegare dove si trovavano e quali posizioni hanno assunto quando si attentava alla vita di milioni di lavoratori Italiani.

I sindacati dov'erano quando avveniva la completa distruzione dello statuto dei lavoratori?

L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, come ben sappiamo, rappresentava una vera forma di tutela contro il licenziamento illegittimo e discriminatorio. E' semplicemente assurdo che a difesa del lavoro e dei lavoratori ci sia gente che in questi anni ha sostenuto con tutte le sue forze politiche di svendita dei diritti del lavoro".