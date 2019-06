Davi con uno spot denuncia la malasanità dl Sud

E' on line uno spot shock di Klaus Davi realizzato per protestare contro la distruzione della sanità in Calabria e mandato in onda in concomitanza con la manifestazione unitaria dei sindacati nella città dello Stretto. Il corto realizzato presso l'ospedale Locri, oggetto di numerose polemiche e inchieste giornalistiche, e riprende il giornalista con una fascia viola con su la scritta 'sanità calabrese' . Montato e prodotto dal regista Ambrogio Crespi e chiaramente ispirato ai controversi video della rockstar Marylin Manson , il mini documentario inizia con un atto di accusa del giornalista al governo ('il sud sta morendo e non frega nulla a nessuno') ma anche ai due commissari nominati dal ministro della sanità che 'si rifiutano di girare la Calabria e pensano che qui ci siano solo mafiosi'. Sullo sfondo si vede il nosocomio e una auto station wagon con una bara aperta. Più volte l'obiettivo inquadra la targa incisa nella bara con la dicitura 'Ospedale di Locri'. Il massmediologo viene caricato sulla bara e trasportato via per essere trasportato al 'funerale della sanità al sud' . Il corto chiude con un claim inequivocabile "Distruggere la sanità significa annientare un popolo. Uno stato che consente la morte di una regione non è degno di questo nome." Lo sfondo descrive una Locride suggestiva ma desolata e abbandonata ai suoi destini.

Il video: https://www.youtube.com/watch?v=cs2COQCm5jE