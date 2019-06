Sud, Viscomi (Pd): “No a microstati, obiettivo manifestazione di Reggio è unire il Paese”

"Unire il Paese, di fronte alle aggressive politiche divisive della comunita' nazionale di chi, dietro le istanze regionalistiche, nasconde ambizioni mai sopite per la creazione di microstati. A queste suggestioni e' necessario reagire, e reagire coralmente, non gia' con una mera esaltazione dello stato esistente delle cose, che ha mostrato invero tutti i suoi limiti, ma semmai con una grande capacita', tutta politica, ma che non riguarda solo i politici, di reinventare strutture e funzioni delle regioni e dello stesso sistema delle autonomie locati". Lo afferma, in una nota, il deputato del Pd Antonio Viscomi. "'Ripartiamo da Sud per unire il Paese': con queste parole Cgil Cisl e Uil - prosegue Viscomi - hanno convocato a Reggio Calabria una manifestazione nazionale per rivendicare una seria politica industriale, di investimenti e rilancio del Mezzogiorno. Parole forse ripetute nel tempo ma ancora cosi' pregne di significato in quanto capaci di disegnare uno scenario positivo e propositivo che va al di la' ed oltre la mera rivendicazione sindacale. Esse esaltano, semmai, la funzione storica di un sindacato che nella confederalita' ha sempre trovato il senso stesso del proprio agire come soggetto rappresentativo. Unire il Paese, di fronte alle inaccettabili politiche divisive di chi distingue tra noi e loro, alimentando le guerre tra ultimi e penultimi, aprendo la porta a fantasmi che pensavamo fossero definitivamente superati. A queste politiche, molte volte, troppe volte, accompagnate da parole di odio, occorre prontamente reagire non limitandosi certo a segnalarne la volgare assurdita' ma avendo semmai il coraggio necessario di costruire una alternativa, proponendo una visione del mondo capace di coniugare, in modo adeguato, sicurezza e integrazione, umanita' e legalita', che mai impedira' ai bambini immigrati di sedersi alla stessa mensa scolastica dei bambini italiani, come invece qualche sindaco-prima-gli-italiani-che-mi-hanno-votato sta iniziando ad imporre".

Per Viscomi "unire il Paese nella prospettiva di dare futuro al lavoro, ma anche nella consapevolezza che il lavoro del futuro e le imprese del futuro avranno bisogno di un nuovo sguardo capace di ricostruire i modelli di tutela e di regolazione ora conosciuti. Per questo abbiamo bisogno, in Italia e in Calabria, di investire in innovazione, di ripartire con le opere pubbliche, di sostenere le piccole e medie imprese, di rianimare gli esercizi di prossimita', di professionalizzare i servizi, di tutelare il territorio e l'ambiente. Insomma, di tutte quelle cose che questo Governo del cambiamento si sta guardando bene dal fare. Domani a Reggio Calabria non ci sara' un Sud con il cappello in mano a chiedere di essere assistito. Domani a Reggio Calabria ci sara' un Sud consapevole del suo ruolo nel sistema paese. E ci sara' anche la comunita' dei democratici calabresi. Ripartiamo da Sud, si, ma nell'interesse dell'intera comunita' nazionale".