Domenica appuntamento con "A spasso nel mito" a Scilla (RC)

Si svolgerà domenica 23 giugno il trekking urbano a Scilla alla scoperta di uno dei luoghi più belli della provincia reggina.

Il percorso "A spasso nel mito" nasce dalla collaborazione tra l'associazione Il giardino di Morgana, il consorzio turistico Scilla Travel e la locale Pro Loco.

L'appuntamento per gli escursionisti sarà domenica alle 10.00 presso la rinnovata piazza San Rocco per poi procedere verso il Castello Ruffo e la Chiesa Matrice tra i tanti vicoletti della parte alta del borgo con i suoi tipici panorami nascosti.

Dopo la degustazione presso il B&B La Locandiera nel cuore di Chianalea gli escursionisti, che giungeranno a Scilla da tutte le province Calabresi, si dirigeranno alla scoperta dell'antico borgo dei pescatori con le sue tipiche case sul meraviglioso mare della Costa Viola.

La chiusura della giornata avverrà nella chiesa dello Spirito Santo sicuramente uno degli edifici sacri più belli del territorio reggino e non solo. L'edifico è un autentico scrigno d'arte reso fruibile dai volontari della parrocchia che offrono gratuitamente la loro presenza per l'apertura domenicale di questi luoghi ricchi di storia e bellezza.

Il trekking di domenica è solo uno degli eventi che saranno proposti dal consorzio Scilla Travel che mira a far diventare Scilla una sorta di Hub di partenza per andare a scoprire il resto delle bellezze reggine. Già oggi sul portale www.scillatravel.com è possibile consultare le varie proposte di pacchetti esperenziali nelle varie eccellenze del nostro territorio.