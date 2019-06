Muore garante del contribuente della Valle d'Aosta originario della Calabria: aveva 86 anni

E' deceduto la notte scorsa a Reggio Calabria, dove si trovava in vacanza, Orlando Formica, 86 anni, garante del contribuente della Valle d'Aosta. Esperto in materie fiscali, Formica e' stato docente di diritto commerciale ed economia all'Istituto Manzetti di Aosta. Calabrese di origine, era molto conosciuto nell'ambiente culturale e istituzionale valdostano. Organizzava annualmente il Fomica's day, tradizionale appuntamento di incontro dei suoi ex allievi. Il funerale si terra' domani, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia a Reggio Calabria.

Dettagli Creato Giovedì, 20 Giugno 2019 19:15