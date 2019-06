Reggio, presentata l’iniziativa musicale “Note di speranza”

Presentata in conferenza stampa "Note di speranza", l'iniziativa musicale di solidarietà verso Maria Antonietta Rositani promossa dalla Crpo (la Commissione regionale Pari opportunità guidata da Cinzia Nava).

La manifestazione si svolgerà il 28 giugno prossimo allo spazio "Agorà" di Palazzo Campanella. In questo contesto, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria e in particolare l'Assessorato alle Politiche sociali guidato da Lucia Anita Nucera, la Commissione Pari opportunità (presidente, Michela Calabrò) e l'Assessore Irene Calabrò, anche lei presente alla presentazione di ieri, in partenariato con l'Inner Wheel reggina, parteciperanno con una raccolta di fondi a sostegno della famiglia Rositani che, sempre la sera del 28 giugno, vedrà la materiale consegna delle somme raccolte ai familiari di Maria Antonietta che, in questi mesi di calvario, stanno tributando un costante supporto alla familiare gravemente ustionata in seguito a un tentato femminicidio.