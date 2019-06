Sindacati a Reggio, Legambiente Calabria aderisce alla manifestazione del 22 giugno "per la rinascita della Calabria"

Legambiente Calabria aderisce alla manifestazione "Futuro al lavoro. Ripartiamo dal Sud per unire il Paese" indetta dalle organizzazioni sindacali CIGL, CISL e UIL per il giorno 22 giugno a Reggio Calabria.

L'associazione aderendo alla manifestazione vuole esprimere vicinanza a quanti nella nostra terra non hanno un lavoro, soprattutto giovani e donne ed anche a quegli uomini e donne che rischiano di perdere il lavoro. "Siamo convinti - dichiara Francesco Falcone, presidente Legambiente Calabria - che bisogna scuotere le coscienze e la politica per mettere al centro il tema del lavoro e del lavoro pulito e sostenibile, che si può creare puntando sull'economy Green, sull'efficientamento dell'immenso patrimonio edilizio pubblico e privato e sui centri storici. Occorre manifestare per una terra che merita di più". Legambiente Calabria sostiene tutte le donne e gli uomini di buona volontà che, nonostante le tante criticità, vogliono sperare ed andare avanti perché credono nelle tante potenzialità della bella Calabria.

Legambiente Calabria è convinta "che sia proprio il lavoro la forza per cambiare una terra martoriata dall'illegalità e dal sorpruso ed è da un nuovo modo di pensare il lavoro che bisogna ripartire.

Cittadinanza attiva, integrazione dei migranti e lavoro sono i presupposti per una società serena e una terra florida che non aspetta altro che essere rilanciata, per questo il 22 giugno Legambiente Calabria aderisce alla manifestazione".