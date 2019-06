Reggio, venerdì l'incontro politico “C’è vita a sinistra!”

Un incontro politico è previsto a Reggio Calabria con Michele Conia. "C'è vita a sinistra!", il titolo dell'incontro non è ironico, ma registra uno stato di fatto: almeno nelle realtà municipali resiste forte e agisce con intelligenza una politica alternativa alle destre e al neoliberismo. Venerdì 21 giugno alle ore 18.30 presso il locale Scalo 19 in piazza Orange, proprio sopra la centralissima via Filippini.

"Michele Conia è sindaco di Cinquefrondi e animatore del Movimento politico " Il Sud che sogna" e rappresenta un buon esempio di amministratore di sinistra, di uomo e politico vicino alle cause di tutti a partire dai più deboli, di appartenente alla sinistra dei fatti, della logica dei fatti discendenti dall'invincibile ideale di una società più giusta ed equa.

Con lui si avrà modo di discutere dello stato della sinistra, con un occhio rivolto ai risultati delle europee, delle prospettive, delle ragioni per cui la sinistra è viva a livello di esperienze locali, anche se priva di riferimenti nazionali. Forse è proprio da queste esperienze che occorre ripartire. L'incontro è aperto agli interventi e costituisce una tappa ulteriore e operativa del percorso politico e culturale che il Collettivo "La strada" e la piattaforma civica "Nomi Cose Città R come Reggio" stanno operando in città. Un percorso alternativo e costruttivo".