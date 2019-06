Scilla: conclusi i lavori in centro storico

Il Comune di Scilla informa che si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico, tesi soprattutto al risanamento del dissesto viario insistente lungo la Piazza San Rocco e la via Rocco Minasi.

Tali interventi seguono a breve distanza altre operazioni di ripristino effettuate nelle vie secondarie del borgo e quello più imponente del rifacimento del manto bituminoso della via Parco, unica via di accesso al centro cittadino per chi giunge a Scilla dall'autostrada A2.

Le iniziative messe in atto rientrano nel più ampio programma di interventi che la Commissione Straordinaria intende realizzare prima dell'avvio della stagione estiva, per rendere ancora più accogliente uno dei borghi più suggestivi d'Italia.