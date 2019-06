Ciminà (RC), la storia dell’uomo in quadri tridimensionali realizzati dagli alunni della scuola primaria

"Ricostruiamo la storia con le immagini", questo il titolo del progetto extracurriculare che ha concluso in bellezza l'anno scolastico della Scuola primaria di Ciminà, facente parte dell'Istituto comprensivo di Ardore Marina, guidato dalla dirigente Anna Delfino.

Attraverso attività laboratoriali, sedici studenti della pluriclasse, dalla prima alla quinta elementare, sotto la guida attenta delle insegnanti Maria Luisa Longo e Francesca Varacalli, hanno ricostruito la storia dell'umanità a partire dalla creazione dell'universo fino alle civiltà dei fiumi e del Mediterraneo per mezzo di quadri tridimensionali: il sistema solare, il pianeta terra, le ere geologiche, l'evoluzione dell'uomo, le antiche civiltà. Polistirolo, gesso, paste modellabili, colori all'acqua, materiali da riciclo come cartone e legno sono stati impiegati per la riproduzione di luoghi e ambienti in miniatura, con cura dei dettagli ed evidente passione per lo studio del passato.

--banner—

Il progetto, della durata di quaranta ore, iniziato ad aprile si è concluso con l'allestimento e di una vera e propria mostra inaugurata, ai primi di giugno, alla presenza della dirigente Delfino e del Sindaco di Ciminà Giusy Caruso, oltre ai genitori dei giovanissimi studenti coinvolti.

Un progetto di grande valore didattico che ha permesso agli alunni di avvicinarsi alla storia in maniera creativa. La mostra ha riscosso notevole successo per l'impegno degli studenti e la complessità del lavoro svolto e rimarrà aperta anche durante l'estate nei locali della scuola primaria. Per visitarla basta rivolgersi al Sindaco.