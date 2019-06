Reggio, avviati gli interventi sulla viabilità nell'area di Mortara

Qualche giorno fa il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà aveva fatto il punto, insieme ai cittadini di via Mortara sulle problematiche da risolvere in termini di viabilità. Il proficuo pomeriggio passato insieme al Comitato dei cittadini per constatare di persona e raccogliere dalla viva voce dei residenti i disagi e le difficoltà vissuti dal quartiere si era concluso con l'appuntamento alla settimana successiva, con i primi interventi. E proprio in queste ore sono stati avviati i primi interventi scaturiti dall'incontro con il primo Cittadino e con i consiglieri delegati.

Oggi, come da programma, infatti, attraverso il lavoro curato della società di servizi comunale in house "Castore", sono iniziati – si legge in un comunicato stampa del Comune di Reggio - i primi interventi di ripristino, bitumazione e consolidamento dell'arteria che serve diverse abitazioni e punti commerciali in zona Mortara –San Leo localizzata a Sud della città.

La riqualificazione non si limita ai singoli interventi ma prova a dar seguito con costanza e dedizione ad un lavoro che interessa tutto il bacino cittadino dal centro alla periferia.

In zona Mortara – San Leo, in particolare, è prevista una seconda fase di interventi nella quale saranno avviate le procedure che condurranno alla sostituzione della condotta idrica ormai provata dal tempo e dallo sviluppo dell'area cresciuta in maniera importante negli ultimi decenni.

Durante il già citato incontro del 7 giugno, il sindaco Falcomatà ha rinnovato l'appuntamento al prossimo mese con i cittadini del Comitato di via Mortara così da stilare un primo rapporto rispetto alla fase operativa concordata.