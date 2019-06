Nuovo ospedale della Piana: Pedà scrive al presidente della Commissione Sanità, Mirabello

Il Consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Pedà ha inviato una lettera al presidente della terza Commissione 'Sanità', Michele Mirabello, sull'iter amministrativo per la realizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro.

"Caro Presidente, alcuni mesi fa i dirigenti preposti alla gestione dell'iter burocratico finalizzato alla realizzazione del costruendo "Ospedale della Piana" – scrive Pedà - ci fornivano notizie rassicuranti circa l'imminente superamento delle difficoltà che avevano "paralizzato" di fatto la definizione dell'opera".

"Ancora oggi, nonostante le numerose sollecitazioni pervenute dalla politica e dalle associazioni attive nel territorio, e nonostante altresì la grande manifestazione di piazza dello scorso 10 maggio - che costituisce il simbolo dell'appello del popolo calabrese alle Istituzioni preposte affinché l'articolo 32 della Carta Costituzionale trovi attuazione – tutto è avvolto da un silenzio assordante: un velo di immobilismo che fa male perché mortifica per l'ennesima volta i diritti dei nostri cittadini, di noi stessi calabresi, e che fa perdere fiducia rispetto ad un intero apparato amministrativo che – infallibilmente – promette e non mantiene".

"Non possiamo attendere oltre – scrive ancora Giuseppe Pedà - giacché osservare passivamente e non assumere iniziative rispetto a tale ingiustificato e pericoloso stallo significherebbe avallare un sistema deficitario che è nostro dovere rimuovere, cancellare dalla Calabria".

"Dobbiamo capire ed intervenire affinché se non vi sono i presupposti di una rapida realizzazione del nosocomio, vengano attuate le misure alternative di tutela dei cittadini che debbono consistere nel potenziamento delle strutture già esistenti: alcune in ottimo stato ma abbandonate perché svuotate dei reparti, altre sovraccariche e bisognose di interventi strutturali e di personale sanitari, tecnici, OSS, infermieri".

"Insomma, soluzioni fattibili e veloci: lo stato drammatico della nostra Sanità non ci consente di procrastinare e di programmare a tempo indeterminato".

"È nostro dovere far funzionare – sottolinea ancora il Consigliere di Forza Italia - le risorse già esistenti ed ottimizzare il patrimonio sanitario che esiste, è reale, ma resta impantanato nei meandri delle maglie di una burocrazia la cui azione è ottusa e sterile".

Certo della sensibilità della Commissione Sanità, in tutte le sue componenti, rispetto a tale questione sono pronto a chiedere la convocazione urgente di tale organismo con l'inserimento all'ordine del giorno del seguente punto: "Stato della procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla costruzione del "Nuovo Ospedale della Piana".

"Auspico che nella stessa convocazione sia prevista l'audizione del Generale Saverio Cotticelli, che, con un'impostazione manageriale e razionale, sta operando nei settori strategici programmando interventi mirati ed efficaci, nonché del Delegato alla sanità Dr. Franco Pacenza che –atteso il ruolo delicato che è chiamato a ricoprire – deve essere reso partecipe dei lavori della Commissione e delle determinazioni che in tale sede verranno adottate".