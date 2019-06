Palmi (RC), arriva l’ordinanza su sicurezza e decoro degli immobili sul territorio comunale

L'Amministrazione Comunale rende noto di aver emanato una ordinanza per la prevenzione dei fenomeni di incuria e degrado nel territorio cittadino. Nello specifico, i proprietari e i conduttori di immobili e gli amministratori di condominio, saranno tenuti a provvedere alla messa in sicurezza e al decoro degli edifici. Si tratta di un provvedimento che persegue obiettivi che il direttivo di Palazzo San Nicola ritiene di grande importanza, come la pulizia, l'igiene, la sicurezza dei cittadini ed il decoro urbano.

«Nella nostra città, infatti, anche purtroppo nel centro storico, sono molti gli immobili che si presentano in condizioni fatiscenti, costituendo un grave pericolo per la pubblica incolumità, oltre che un elemento estetico sgradevole alla vista – spiega il sindaco Giuseppe Ranuccio - Si tratta di un'ordinanza sulla quale abbiamo lavorato a lungo e che riteniamo di grande importanza per l'eliminazione di elementi di rischio quali la caduta di calcinacci o infissi ed altri elementi esterni pericolanti. Peraltro, l'adozione di tale provvedimento ci consentirà certamente di offrire una città più gradevole alla vista oltre che più sicura e decorosa».

«Si tratta di un atto coraggioso, che abbiamo fortemente voluto, e che riteniamo necessario per le ragioni spiegate – conclude Ranuccio - Con l'aiuto dei cittadini, contiamo di realizzare un intervento senza precedenti per la sicurezza ed il decoro urbano».

L'ordinanza è consultabile nella sua interezza sul sito internet del Comune, al link: http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=1&art=730&fbclid=IwAR0K80dBbrx8wLj8Pl2Jx9opgCnnBxsVXBtruSKX24vEjmsmgG0LX5BQVXk