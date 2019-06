Sabato parte l’Estate Ragazzi 2019 presso l’Oratorio – Centro Giovanile Salesiano di Locri (RC)

Sabato 22 giugno, inizierà l'Estate Ragazzi 2019 presso l'Oratorio – Centro Giovanile Salesiano di Locri, con la partecipazione di molti bambini e ragazzi, che come ogni anno, hanno scelto di trascorrere una parte della loro estate per vivere questa meravigliosa esperienza.

Il filo conduttore dell'Estate Ragazzi di quest'anno è un grande film d'animazione musicale e drammatico prodotto dalla Walt Disney: Il re leone.

Ogni bambino/a e ragazzo/a che vivrà questa esperienza, potrà godere di una proposta divertente, varia e educativa al tempo stesso, grazie anche ad una bella squadra di Animatori, affiatati e preparati grazie alla formazione specifica svolta sotto la supervisione e il coordinamento di don Emilio Stasi (Incaricato dell'Oratorio Salesiano di Locri).

Ogni pomeriggio inizierà con l'accoglienza salesiana che prevede canti, bans e piccoli giochini, per poi proseguire con la visione giornaliera di piccolo pezzetto di film, che servirà per la successiva attività di gruppo, divise per fasce di età, in modo da rendere nostri i tanti insegnamenti del film. Per poi, passare ai giochi a squadre e alla buonanotte salesiana, proprio come voleva Don Bosco.

All'interno di queste 3 settimane di Estate Ragazzi, ci saranno le "seratine" che ci permetteranno di vedere la creatività dei ragazzi, i giochi in spiaggi, i bagni al mare, ma ci saranno anche delle uscite istruttive e molto divertenti.

Affrettatevi ad iscrivere i vostri figli perché i posti disponibili stanno per finire!