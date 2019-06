Reggio: ecco il progetto "Ippocrate" della LIDU

La Lega dei Diritti Umani Reggio Calabria, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Daniela De Blasio, dalla vice Presidente avv. Teresa Ciccone e dalla Presidente onoraria avv. Maria Antonia Belgio, nell'ambito delle proprie attività volte al raggiungimento dei Diritti Umani sul territorio di Reggio Calabria, ha organizzato, in collaborazione con i medici volontari della "medicoop S.Agata" presieduta dal dott. Giuseppe Galletta e con il Comitato di Reggio Calabria della Croce Rossa Italiana nella persona del Presidente dott. Giuseppe Mileto, un progetto di "medicina solidale itinerante" che si realizzerà in via sperimentale tra i mesi di giugno e luglio.

Lo scopo del progetto, denominato "Ippocrate", è quello di predisporre mezzi e competenze per rispondere ai bisogni sanitari di prima istanza dei cittadini allo scopo di portare aiuto e sostegno in tutte le aree critiche del territorio urbano dove i residenti si trovano in condizioni di estremo disagio e ricorrono alle cure mediche in ritardo o addirittura rinunciano a curarsi. Il progetto "Ippocrate" si realizzerà attraverso l'utilizzo di un network di medicina solidale, che prevede l'utilizzazione di un'ambulanza, concessa dalla CRI Comitato di Reggio Calabria, all'uopo trasformata in un ambulatorio medico itinerante, per poter effettuare le visite mediche sul posto, da uno staff di medici di base, di medici specialisti volontari che hanno aderito all'iniziativa. Le visite saranno effettuate con cadenza settimanale, in tutto il territorio della città di Reggio Calabria secondo il seguente calendario: Archi il 22 giugno, Arghillà il 29 giugno, Modena-Ciccarello il 6 luglio, Gebbione il 13 luglio, Ravagnese il 20 luglio, Santa Venere il 27 luglio. La conferenza stampa di presentazione del progetto si terra mercoledì 19 giugno alle ore 11:00 presso il salone del Comitato Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria.