A Reggio il convegno “Prendersi cura della comunità. La solidarietà al servizio del benessere sociale”

L'associazione Nuova Solidarietà, in collaborazione con l'associazione Multiverso(Benessere Psicologico, Relazionale e Sociale), comunica che domani; martedì 18 giugno alle ore 18;30 presso il salone della Casa della Solidarietà P. Rotatore, si terrà l'incontro-dibattito dal tema: "Prendersi cura della comunità. La solidarietà al servizio del benessere sociale". Interverranno la dott.ssa Antonella Mento psicologa e psicoterapeuta sistemico relazionale, il dott. Santo Cambareri psicologo psicoterapeuta della Famiglia, il dott. Giuseppe De Santis psicologo e specializzando in psicoterapia cognitiva e la dott.ssa Daniela Tripodi psicologa e specializzanda in psicoterapia della famiglia. Il convegno sarà moderato da Giuseppe Rosario Princi giornalista in-cammino.com.

