Reggio, divieto di balneazione a Catona, Gallico e Archi dal 18 al 19 giugno

Al fine di consentire gli interventi richiesti dalla società Idroreghion di pulizia e disabbiatura presso il depuratore di Gallico, è stata emanata ordinanza recante divieto di balneazione in area demaniale marittima località Catona - Gallico - Archi dal 18 al 19 giugno 2019. Il provvedimento integrale con l'indicazione dei tratti specificamente interessati è disponibile per la consultazione sul sito www.reggiocal.it sezione demanio marittimo ( Ordinanza n. 101976/19). Lo comunica, in una nota, il Comune di Reggio Calabria.

