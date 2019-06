Reggio, sabato incontro sul tema dello scioglimento dei comuni

I recenti fatti di cronaca, nel merito degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose e le crescenti richieste dei nostri amministratori locali, ci impongono una riflessione importante su una legge che sta rappresentando un grave problema per il territorio meridionale ed in particolare per la nostra regione ed ancor di più per il nostro territorio metropolitano . Non si può ovviamente partire dall'assunto che il nostro territorio sia un territorio semplice, ma se pensiamo che Gioia Tauro, Melito, Roccaforte del Greco e Taurianova hanno subito 3 scioglimenti dall'entrata in vigore della legge (record nazionale), dobbiamo valutare una rimodulazione della stessa che evidentemente non è risolutiva per il problema. Quella dello scioglimento è una politica non scevra di effetti collaterali, sia in termini di immagine sia in termini di capacità gestionale delle strutture commissariali che spesso aggravano i problemi amministrativi del Comune. Dovendo dare un giudizio su questo strumento non si può nascondere che nel complesso è stato uno strumento che ha funzionato poco si propone di trasformare da straordinaria ad ordinaria la procedura di verifica delle infiltrazioni mafiose all'interno degli enti locali e di promuovere una serie di sanzioni crescenti, unite all'eventuale azione di affiancamento nell'attività amministrativa degli organi politici da parte di una task force specializzata, per evitare l'aggravarsi del fenomeno dell'infiltrazione criminale all'interno degli enti locali.

Ne parleremo giorno 15 giugno alle ore 11 in collaborazione con l'associazione articolo 21 insieme con l'Assessore ed Avvocato Pasquale Simari del comune di Galatro, il Prof. Bruno Azzerboni, il Prof. Domenico Marino, a moderare i lavori il Presidente dell'associazione Liberal-democratici dello stretto Antonio Sapone, introdurrà il Segretario di Sbarre del PD Antonio Malara, insieme alle attente analisi degli esperti Domenico Mario Vincenzo D'Ascola, professore UNIRC e già presidente commissione giustizia senato, Pietro Navarra, deputato del PD e già rettore dell'Università di Messina e dell'On. Matteo Orfini. Porteranno i loro saluti il Sindaco Falcomatà ed il fondatore dell'associazione Articolo 21 Domenico Mazza. L'iniziativa si svolgerà alla sala conferenze del dopolavoro ferroviario