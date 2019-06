A Reggio un itinerario formativo sul FundRaising e l'Art Bonus per la promozione della lettura

Sabato 15 giugno (dalle 9:30 alle 17:00) e domenica 17 giugno (dalle 9:00 alle 16:30) si terrà il corso di informazione e formazione sul Fundraising e ArtBonus aperto ad operatori, professionisti e volontari di Associazioni ed Enti della Città Metropolitana di Reggio Calabria interessati alla promozione della Lettura.

L'itinerario formativo, che prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali, è finalizzato a illustrare come funziona e, soprattutto, come può essere utilizzato al meglio lo strumento dell'Art Bonus, ma anche a fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti metodologici e tecnici per fare fundraising: dal 5 x 1000, agli eventi, alle campagne di donazioni da parte di privati cittadini, alle sponsorizzazioni e alle tante altre modalità disponibili.

In tale quadro la Scuola fornirà ai partecipanti anche strumenti di lavoro per poter sviluppare una campagna di comunicazione e informazione sull'Art bonus e più in generale per la raccolta fondi a favore della promozione della lettura.

L'ultima fase del corso sarà dedicata ad avviare un percorso di assistenza consulenziale alla sperimentazione del fundraising a sostegno di una rete di realtà locali legate da una progettualità all'interno del programma nazionale Nati per Leggere.

Il corso è gratuito ed è realizzato dalla Scuola di FundRaising di Roma su incarico del Centro per il Libro e la Lettura del Mibac nell'ambito del programma "Biblioraising IV".

Sede della due giorni sarà la Villetta De Nava adiacente alla Biblioteca Comunale cittadina, grazie al patrocinio concesso per l'iniziativa dall'Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Artistico che sostiene il programma "Nati per Leggere" nell'ambito dell'apposito protocollo che coinvolge numerosi enti ed istituzioni (il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Grande Ospedale Metropolitano " Bianchi- Melacrino- Morelli", l'U.O.C Igiene e Sanità Pubblica ASP di Reggio Calabria, l'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, la FIMP- Federazione Medici Pediatri sez. di Reggio Calabria, il Collegio delle Ostetriche della Provincia di Reggio Calabria, il Consultorio Familiare Diocesano " Pasquale Raffa", l'associazione Sociologi Italiani e l'Associazione Italiana Editori) ed ha costituito un presidio di lettura permanente per il progetto "Nati per Leggere".

Docente del corso sarà la dott.ssa Catia Mastrovito, consulente e formatrice della Scuola di Roma Fund-Raising.it sul fundraising per progetti riguardanti il settore della educazione e della cultura.