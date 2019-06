Reggio, il 18 giugno il Pa Social Day

Sta arrivando il Pa Social Day. Il prossimo 18 giugno l'evento nazionale organizzato in 18 città italiane da PAsocial, l'associazione dedicata alla nuova comunicazione che mira a rendere più efficace la comunicazione pubblica. Giornalisti, comunicatori, professionisti del digitale, amministratori, manager, enti e aziende pubbliche, associazioni, imprese e cittadini animeranno gli eventi in tutta Italia.

A Reggio Calabria dopo il successo di maggio dedicato alla giornata di formazione con Linkedin, il coordinamento calabrese di PAsocial porta a Reggio Calabria una maratona che partirà alle ore 9,30 per concludersi alle 13.30 presso lo spazio Open di via Filippini 25.

Sarà una giornata dedicata ai tanti temi, obiettivi, proposte, confronto, scambio di buone pratiche.

Il focus scelto da PAsocialCalabria è l'innovazione e la partecipazione finalizzata alla diffusione del patrimonio storico e culturale.

L'obiettivo è ampliare il dibattito, sollecitare un confronto, raccogliere idee e proposte, allargare la rete della nuova comunicazione, ma anche dare visibilità all'ottimo lavoro dei comunicatori della pa, sviluppare e incentivare la nascita di nuove esperienze, tirare le somme delle tante cose fatte fino ad oggi, ma soprattutto costruire il lavoro del presente e del futuro.

Si inizierà con la presentazione dell'associazione del territorio e delle sue attività, per poi rispondere ad alcune domande: i siti archeologici e culturali della Città di Reggio Calabria: sono divenuti luoghi di bellezza e partecipazione? Esiste un percorso di valorizzazione e partecipazione dei beni artistici e culturali?

Si passerà ad analizzare alcuni strumenti: il sito della partecipazione civica: una agorà virtuale per condividere e arricchire le nostre esperienze, la mobilità sostenibile a servizio della valorizzazione.

Nella seconda parte si metteranno in comune le esperienze calabresi in campo.

"La buona stampa è a servizio della promozione culturale?" Lo affronteremo con Città del Sole edizioni. "Iservizi digitali per l'arte sono un valore aggiunto?" ne discuteremo con Digiart.

Concluderemo con spazio alla formazione con una sessione dal titolo: "Determinazione, creatività e narrazione: le parole chiave della partecipazione e della comunicazione". E a seguire con un momento con risonanze e confronto su esperienze di comunicazione e imprevisti a cura dei soci di PAsocialCalabria.

Tutti gli eventi saranno in contemporanea e in diretta web e social (dalle 9.30 alle 13.30). L'evento di Reggio sarà in diretta sulla pagina facebook di @socialsud.it

Con il patrocinio di: Assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ATAM, Europe Direct Reggio Calabria, media partner Socialsud.it e spazio Open.

Per prenotazioni posti:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pa-social-day-reggio-calabria-63403914816?aff=ebdssbdestsearch

Al termine dell'evento potrà essere richiesto il rilascio dell'attestato di partecipazione.