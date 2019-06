L’Anpi Reggio Calabria ricorda Peppe Valarioti

"Correva l'anno 1980. Era la notte tra il 10 e l'11 giugno.

Giuseppe Valarioti viene ucciso in un agguato organizzato dalla 'ndrangheta per stroncare sul nascere qualsiasi tentativo del giovane dirigente del PCI di Rosarno di tradurre in concreto il suo impegno antimafia, sottolineato da Valarioti subito dopo il successo elettorale del '1980.

L'ANPI ricorda Giuseppe Valarioti e s'impegna a raccontare la storia di Peppe ai giovani che non l'hanno conosciuto.

L'ANPI rivolge un appello ai docenti ed ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di tutto il territorio metropolitano affinché la storia dell'impegno antimafia del giovane insegnante di Rosarno venga raccontata soprattutto all'interno delle aule scolastiche". Lo afferma l'Anpi di Reggio Calabria.