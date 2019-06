Fotonotizia: l’auto abbandonata a Terreti e la Rete civica del Comune… un anno dopo

"Dov'eravamo rimasti"?

Circa un anno fa, ilDispaccio.it diede conto di un'auto completamente carbonizzata e coi finestrini spaccati platealmente abbandonata a Terreti, lungo la strada che collega Reggio Calabria a Gambarie d'Aspromonte.

Bene: non ci crederete, ma proprio mentre l'Amministrazione comunale reggina lancia in grande stile la possibilità di "denunciare" in modo anonimo sul web – tramite la Rete civica – i veicoli abbandonati sul suolo urbano, a Terreti l'auto di un anno fa è sempre lì, bellamente al suo posto.

Segni distintivi: un buontempone ha tracciato un plateale "smile!" sulla fiancata della vettura, forse nell'auspicio di vedere la propria opera "immortalata" come puntualmente accaduto.