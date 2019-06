Reggio, il MArRC celebra le giornate europee dell’archeologia: il programma degli eventi dal 14 al 16 giugno

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria custodisce e interpreta il patrimonio culturale calabrese in un progetto di valorizzazione orientato al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta culturale nei diversi aspetti, della ricerca e dell'educazione, della formazione professionale, dello sviluppo di saperi, arti, competenze e relazioni, per un uso critico e consapevole dei servizi alla cultura.

Nell'ambito di questo articolato programma, il MArRC collabora con le principali agenzie formative e organizzazioni culturali nel territorio. Tra i partner più attivi c'è il Centro Internazionale Scrittori della Calabria. L'appuntamento da non perdere con il CIS al Museo, per il Ciclo "Vita, morte e viaggio nella mitologia classica: letteratura, iconografia e musica", è giovedì 13 giugno, alle ore 17.30, in Sala Conferenze, per l'incontro con la professoressa Paola Radici Colace, docente di Filologia Classica all'Università degli Studi di Messina, presidente onorario e direttore del Comitato scientifico del CIS, che interverrà sul tema: "Il sonno e la morte da Hypnos e Thanatos alla Dormitio Mariae".

Nell'Iliade, Omero chiama il Sonno e la Morte i "due gemelli veloci". Sono, quindi, due figure intimamente unite, entrambi figli della Notte e delle Tenebre degli Inferi. Un legame che si mantiene indissolubile in tutte le culture ed epoche storiche, fino al Cristianesimo. Il trapasso di Maria, la madre di Gesù, è descritto come una dormizione. La filologa Radici Colace guiderà il pubblico alla scoperta di questo affascinante tema, in un excursus storico-letterario e interdisciplinare, con il supporto di video-proiezione.

Interverranno: il direttore del Museo, Carmelo Malacrino, e la presidente del CIS della Calabria, Loreley Rosita Borruto.

Il fine settimana al MArRC si prepara ricco di eventi per tutti i "gusti" culturali e per ogni età, per le Giornate dell'archeologia in Europa, 14-15-16 giugno.

La manifestazione celebra il decimo anniversario in Francia, con il coordinamento dell'Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva (INRAP). Quest'anno si svolge in tutta Europa. La Direzione Generale Musei del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha aderito per promuovere il patrimonio culturale italiano attraverso l'attenzione al lavoro dell'archeologo. Il MArRC partecipa all'iniziativa con un calendario di appuntamenti, che comprende visite guidate, conferenze, laboratori didattici.

Il Programma

Venerdì 14 giugno

la mattina, alle ore 12.00, in Piazza Paolo Orsi, la visita guidata alla "mostra d'accoglienza" "Ade e Persefone. Signori dell'Aldilà", a cura dello staff di collaboratori ai servizi educativi. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di uno dei culti e dei miti più diffusi in Magna Grecia, in un percorso ricco di spunti di approfondimento;

il pomeriggio, alle ore 17.30, in Sala Conferenze, incontro con l'archeologo Angelo Bottini, già soprintendente per i Beni archeologici di Roma e ispettore centrale del MiBAC, che interverrà sul tema: "Metaponto arcaica: le tombe della necropoli di Crucinia". Introdurrà il direttore del Museo Carmelo Malacrino. L'ingresso alla conferenza è libero.

Sabato 15 giugno, mattina

alle ore 10.00, due appuntamenti: "Archeo-trekking. Il Museo in cammino", in collaborazione con l'associazione culturale "Il Giardino di Morgana". Un percorso di trekking urbano alla scoperta dei siti archeologici del centro storico di Reggio Calabria che parte dal Museo per concludersi al Castello Aragonese;

per i più piccoli, tra i 4 e i 6 anni, accompagnati dai genitori, in Piazza Paolo Orsi, il laboratorio ludico "L'oca va al museo". Un percorso di conoscenza del patrimonio archeologico museale ispirato al famoso gioco dell'oca, tanto amato dai bambini, a cura dello staff di collaboratori ai servizi educativi;

alle ore 11.00, per il programma "ArcheoKids", il laboratorio ludico-didattico "Viaggio nel tempo" per bambini tra i 7 e 9 anni, nello stesso spazio di Piazza Paolo Orsi. Un'occasione di apprendimento attraverso il divertimento, "sperimentando" le diverse fasi del lavoro dell'archeologo;

alle ore 12.00, l'invito è rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni, per un percorso "Alla scoperta di Reggio antica". Un modo piacevole per conoscere la storia della città al tempo degli antichi Greci.

Domenica 16 giugno

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, i Volontari del Touring Club di Reggio Calabria offriranno un servizio di visite guidate alle Necropoli Ellenistiche, al livello E (seminterrato) del MArRC. Datate tra il IV e il II secolo a.C., furono scoperte durante la costruzione dell'edificio che ospita il Museo, in Piazza De Nava, negli anni Trenta;

ai bambini sono riservati i laboratori ludico-didattici "ArcheoKids". Alle ore 16.00, "Una passeggiata all'archeozoo", per i piccoli tra i 4 e i 6 anni, per conoscere gli animali dell'antichità presenti nelle raffigurazioni dei reperti della collezione archeologica museale; alle ore 17.00, "I vestiti nuovi di Apollo Aleo", un percorso tematico-interattivo dedicato ai ragazzini tra i 7 e i 9 anni, alla scoperta delle statue del patrimonio archeologico del MArRC; alle ore 18.00, "Fumettando il mito", il laboratorio creativo rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 12 anni, per raccontare le storie e le credenze dell'antichità attraverso il disegno e il fumetto;

alle ore 17.30, in Sala Conferenze, incontro con la storica dell'arte Valentina Certo, autrice del libro "Il tesoro di Federico II. Potere e cultura a corte" (Giambra editori). Un suggestivo percorso culturale in chiaroscuro alla scoperta di una personalità complessa e affascinante della storia europea, che ha fortemente influenzato, in particolare, l'identità del Meridione d'Italia: Federico II di Svevia. L'imperatore ricordato dagli storiografi per la personalità versatile, di studioso, letterato, artista, mecenate e collezionista di manufatti e gioielli, chiamato già al suo tempo "stupor mundi".

La partecipazione ai laboratori didattici è aperta a un massimo di 15 participanti, inviando una mail di prenotazione. I bambini devono essere accompagnati dagli adulti, regolarmente paganti il biglietto d'ingresso al Museo.

«Questo programma per le Giornate dell'archeologia al MArRC è stato pensato per avvicinare il pubblico all'archeologia nel suo significato autentico, meno conosciuto, di scienza delle civiltà», dichiara il direttore del Museo Carmelo Malacrino. «Attraverso lo studio, l'analisi e la documentazione delle testimonianze materiali si ricostruisce il contesto antropologico e culturale nelle diverse epoche storiche in uno stesso territorio. Abbiamo cercato di accompagnare i nostri visitatori nei tanti viaggi della conoscenza possibili seguendo il filo offerto dall'archeologia», aggiunge Malacrino.