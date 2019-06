Con nota prot. n. 6385 del 10.06.2019, il Sindaco invita il Responsabile della Polizia Municipale di Cinquefrondi, il Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi, il Commissariato di Polizia di Polistena e la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il controllo dell'uso improprio dell'acqua potabile.

Sono pervenute, infatti, numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo la carenza, in special modo in alcune contrade e vie cittadine (c.da Gunnari, Violelle, Pizzicato, Petricciana e Viale Matteotti e Boccioni) che mettono in difficoltà il resto della popolazione.