Cittanova (RC), Sindaco soddisfatto per riconoscimento ottenuto dal Piccolo Coro “Un pizzico di sale”

Il Sindaco Francesco Cosentino esprime soddisfazione ed apprezzamento per l'importante riconoscimento ottenuto dal Piccolo Coro cittanovese "Un pizzico di sale".

Nella V^ edizione del concorso nazionale "Un coro per Mariele", svoltosi a San Calogero, i giovanissimi artisti cittanovesi hanno vinto il primo premio.

Alla manifestazione, riservata a cori formati da bambini d'età compresa tra i quattro e i dodici anni, hanno partecipato gruppi provenienti da tutta la Calabria.

Il concorso viene organizzato annualmente con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna.

Il premio è stato assegnato da una qualificata giuria presieduta da Maria Antonietta Ventre, sorella della compianta Mariele.

Ai piccoli musicisti cittanovesi il ringraziamento della comunità per avere tenuto alto il nome di Cittanova in contesto così importante, dove hanno avuto l'occasione di confrontarsi con realtà diverse e perciò crescere, non solo musicalmente.

Il primo cittadino estende l'apprezzamento a quanti lavorano con impegno a favore di questi piccoli musicisti perché il premio non è solo trofeo ma scambio, ascolto di realtà meravigliose di arte e talento, crescita, relazioni artistiche e non solo, comprensione di quanto preziosa sia la musica la crescita dei ragazzi.