"In questi giorni stiamo rimuovendo centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati dalle strade della nostra città. I risultati di questo sforzo sono già evidenti, ma è chiaro che cosi non può bastare, la città deve essere più pulita. Dobbiamo insistere nel recuperare il pregresso e a fianco a questo si pone il grande tema della gestione degli impianti di conferimento, sui quali la nostra città ha bisogno di certezze, per evitare ritardi nella raccolta ed una gestione più puntuale del circuito della differenziata". E' quanto afferma in una nota il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria con delega all'Ambiente Armando Neri, commentando le operazioni concordate negli ultimi giorni con la società titolare del servizio di raccolta rifiuti.

--baner--



"Personalmente mi sento di ringraziare la stragrande maggioranza dei cittadini che con grande senso civico hanno abbracciato dal primo giorno la novità della raccolta differenziata e continuano ad effettuarla in maniera corretta e puntuale. Esiste però una parte ridotta della cittadinanza che continua con comportamenti incivili, gettando la spazzatura per strada e danneggiando in questo modo l'ambiente e il decoro cittadino. Non è possibile - afferma il vicesindaco - che dopo poche ore dall'eliminazione di una microdiscarica, si cominciano già a vedere i primi sacchetti di nuovo per strada. Bisogna intervenire su questo, con urgenza. Sono sempre più convinto che quella squadra di sanzione e repressione dei trasgressori ed evasori a cui stiamo lavorando vada creata immediatamente, altrimenti si vanificano il rischio è che vengano vanificati gli sforzi straordinari della raccolta".

"Un altro aspetto - aggiunge Neri - che trovo assolutamente prioritario è la questione degli impianti. E' questa la vera partita, insieme al tema dei controlli e della puntualità del servizio, sulla quale è necessario da subito imprimere un cambio di passo decisivo. Dobbiamo uscire subito da questa impasse burocratica a livello regionale che rischia di mandare fuori uso il circuito di gestione degli impianti. Per domani è convocato un vertice presso la Prefettura e spero si possano dare risposte certe soprattutto su questo".