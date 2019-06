Controlli nella Piana di Gioia Tauro, i carabinieri trovano e sequestrano un chilo di marijuana pronta per essere venduta

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato al controllo della circolazione stradale e alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, gli oltre 100 Carabinieri impiegati hanno svolto mirati controlli alla circolazione stradale sulle principali arterie dell'hinterland gioiese, ed hanno effettuato contravvenzioni al codice della strada per oltre 3500 euro.

Inoltre, nel corso di una perquisizione di alcuni locali apparentemente abbandonati, i militari dell'Arma hanno rinvenuto circa un chilo di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi, nascosta in una scatola di cartone all'interno di un ripostiglio.

La droga, è stata quindi sequestrata in attesa di essere trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno e della Stazione di San Ferdinando hanno arrestato:

- ARENA DOMENICO. cl. 54, pregiudicato per reati associativi, in applicazione di misura cautelare della custodia in carcere per "evasione", emessa a seguito delle numerose violazioni riscontrate nel tempo dai Carabinieri della Tenenza di Rosarno della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il 65enne era sottoposto;

- LEMMA ANTONIO. cl. 86, che dovrà quasi tre anni di pena detentiva, in regime di semi libertà, in relazione ai reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi in Catanzaro e Reggio Calabria tra il 2009 e il 2015,

- LAGANA' ROBERTO. cl. 67, pregiudicato per reati in materia in materia di armi, sottoposto alla detenzione domiciliare, come disposto dall'autorità giudiziaria palmese, per espiare la pena residua di un anno e nove mesi di reclusione.