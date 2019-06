Reggio, aggiudicazione Gara Enel Energia Front Office: le precisazioni di RTI System House e System Data Center

La RTI System House e System Data Center, aziende leader in Italia nel settore del Business ProcessOutsourcing in ambito Contact Center, operative in Italia da oltre 35 anni , al fine di dare chiarezza ad alcuni dubbi sollevati tramite organi di stampa,a seguito dell'aggiudicazione di tre Lotti della Gara Enel Energia Front Office, dichiara che tutte le azioni che saranno intraprese, saranno volte a strutturare le nuove sedi di Locri (RC), Taranto e Pistoia (oggetto di aggiudicazione)nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla Clausola Sociale riportata nella Gara d'Appalto, e sempre nell'interesse dei lavoratori.

A tal proposito l'RTI segnala che le sedi di lavoro individuate sono nelle immediate vicinanze di quelle attuali e che saranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

Si ribadisce ilpieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dallacontrattazione nazionale e dagli impegni assunti in sede di garasulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle professionalitàpresenti.

Sarà, a tale scopo, attuato un piano di valutazione e sviluppo delle competenze presenti, al fine diconseguire gli obiettivi di qualità previsti nell'offerta di gara e nel modello organizzativo aziendale.I suddetti aspetti saranno condivisi anche con le Organizzazioni Sindacali, per cui è già stato fissato un incontro preliminare con le strutture nazionali per il 13 giugno c.a., nonché con tutti i soggetti coinvolti.