Reggio, il 9 giugno il mercatino del baratto

Mercatino del baratto: un'occasione da non perdere Iscrizioni aperte per la seconda edizione di questo mercatino. "Il mercato del baratto vuole essere un'occasione di alternativa al consumismo e allo spreco e per lo scambio utile a costo zero – spiegano gli organizzatori – aperto a tutti, sarà l'occasione per scambiare oggetti di qualsiasi tipo. Un modo intelligente per eliminare oggetti non piu' utili e sostituirli con altri di cui, invece, si ha necessità. Si potranno scambiare o donare le cose più varie: oggetti antichi e moderni, giocattoli, libri, riviste, cd, dvd, ecc. con l'obiettivo di trasforma lo spreco in risorsa". L'iniziativa è promossa dall' associazione Italia Night & Day in collaborazione con l' Associazione Culturale Rhegium Urbis Antiqua 1908 Reggio Calabria. I cittadini potranno anche presentarsi il giorno stesso se hanno pochi oggetti non ingombranti, ma anche per poter predisporre al meglio lo spazio necessario invitiamo quanti hanno oggetti da portare a contattare preventivamente gli organizzatori. Per informazioni si prega di contattare il seguente numero 389 0255564 oppure visitare il sito www.italianightday.it

L'appuntamento è per domenica 09 giugno dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 a Reggio Calabria presso Rada Giunchi - Largo Lido Comunale.