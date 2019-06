Operazione spiagge e fondali puliti in Calabria, continua l’impegno dei volontari di Legambiente: raccolti 150 sacchi di rifiuti a Cala Janculla di Seminara

Gli appuntamenti di "Spiagge e fondali puliti" in tutta la Calabria sono continuati in tutto il fine settimana appena trascorso. Dopo le iniziative svolte dai Circoli locali e da Legambiente Calabria a San Ferdinando, a Corigliano-Rossano, a Roccella, a Soverato, a Squillace Lido, a Catanzaro Lido, a Vibo Valentia, a Roccelletta di Borgia, a Palmi, Santa Caterina dello Jonio, a Tropea, a San Lucido e a Paola, i volontari – comunica l'associazione ambientalista - hanno continuato con la loro opera di pulizia sulla spiaggia di Cala Janculla, nel comune di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

A Cala Janculla i volontari di Legambiente ed alcune associazioni locali, supportate dall'Amministrazione comunale, si sono prodigati al monitoraggio e alla pulizia della spiaggia. La spiaggetta, raggiungibile via mare, fa parte della Zone di Protezione Speciale ed è un Sito di interesse comunitario della Regione Calabria. Nel 2016 la spiaggia è stata interessata da una frana che ne avrebbe messo in pericolo alcune caratteristiche morfologiche, provocata dai lavori di ristrutturazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Le condizioni meteo non hanno favorito i volontari nella giornata di pulizia che, dopo quasi due ore di raccolta, sono dovuti rientrare a causa del forte vento. A monitorare le condizioni meteo c'è stato il supporto della guardia costiera di Gioia Tauro.

I rifiuti maggiormente presenti sulla spiaggia del reggino sono risultati essere plastica e polistirolo. Il totale raccolto, separato per tipologia, non supera il 10% dei rifiuti presenti.

Il monitoraggio, sarà pubblicato sul sito www.volontaripernatura.it

Le ultime iniziative hanno visto protagonista il vibonese con Santa Maria di Ricadi, Joppolo e Bivona.

In tutte le iniziative sono stati raccolti oltre 6000 kg di rifiuti.

Sono stati coinvolti circa 3000 volontari che – scrive Legambiente - ringraziamo per il loro impegno.

Ciò dimostra come stia cambiando la mentalità della nostra regione, di come le persone hanno voglia di dedicarsi alla cura e alla salvaguardia del proprio territorio.