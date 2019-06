Cinquefrondi (RC), l'Anpi partecipa alla Marcia della pace

Il Comitato Provinciale dell'ANPI di Reggio Calabria apprezza e condivide l'iniziativa della "MARCIA per la PACE", organizzata dal Comune di Cinquefrondi in sinergia con la "Città Metropolitana" ed il "Servizio Civile Universale" ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Anoia Giffone F. della Scala".

L'Associazione dei Partigiani, nel ricordare l'impegno ed il sacrificio delle donne e degli uomini, che da tutte le regioni d'Italia parteciparono alla Resistenza, contro gli orrori della guerra e della dittatura, ritiene che marciare e manifestare contro la guerra, contro la violenza e per la pace rappresenti la traduzione concreta del "ripudio della guerra", sancito dall'articolo 11 della nostra Costituzione "non violenta e pacifista". Con questa consapevolezza, l'ANPI di Reggio Calabria e le sezioni ANPI del territorio della Piana di Gioia Tauro (la sezione "Teresa Talotta Gullace" di Polistena, la sezione "Carmela Memè Marafioti pugliesi" di Palmi e la sezione 2Salvatore Bibi Carrozza" di Taurianova, aderiscono e saranno presenti con una proprie delegazioni alla manifestazione di Cinquefrondi, al fianco dei promotori e degli alunni dell'Istituto Comprensivo.