Reggio, boom di iscritti per la IV edizione della Mediterranea International Summer School

Un nuovo traguardo importante sta per essere messo a segno dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, grazie all'incessante lavoro di internazionalizzazione del Direttore del DIGIES, prof. Massimiliano Ferrara, e del Delegato Erasmus, prof. Angelo Viglianisi Ferraro, che hanno coinvolto studiosi di oltre 10 università polacche, russe, spagnole e sudamericane (compresi tre direttori di dipartimento ed un preside di facoltà), per la IV edizione della "Mediterranea University International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights".

L'iniziativa, promossa dal Master internazionale in diritto privato europeo, in collaborazione con il MICHR (www.michr.unirc.it), si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2019, presso la Costa degli Dei, e ha già registrato un boom straordinario di iscritti: 12 studenti russi, accompagnati dal preside e dal delegato all'internazionalizzazione della Faculty of Law dell'Università di San Pietroburgo, hanno infatti inviato la propria domanda di partecipazione, assieme a circa 50 studenti e neo laureati calabresi.

Le lezioni frontali si terranno nei pomeriggi del 21, del 22 e del 23 giugno, a partire dalle 16:30. Durante il resto delle giornate, i partecipanti potranno studiare - individualmente o in gruppo - sui materiali forniti dai docenti. Alle ore 16:00 i professori saranno a disposizione degli studenti per fornire loro indicazioni utili su possibili periodi di soggiorno di studio e ricerca all'estero.

L'evento prevede un servizio di traduzione, che consentirà a tutti di partecipare attivamente alla Scuola estiva di respiro internazionale.

Per maggiori info, visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/348983782638284/ o contattare uno dei tutor.

Termine ultimo per la presentazione della propria candidatura: ore 12:00 del 7 giugno 2019.

MEDITERRANEA UNIVERSITY INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CONSUMER LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS. A comparison among different European and Foreign Legislative Solutions

(IV edition)

ORGANISERS

The LL.M. in European Private Law of the "Mediterranea" University (Italy), with the support of the MICHR (www.michr.unirc.it), and the cooperation of 5 foreign Universities: University of Saint Petersburg (Russia); Cracow University of Economics (Poland); Universidade Federale de Sergipe (Brasil); Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain); Friycz Modrzewsky Krakow University (Poland).

DATES

June 21st (16:30-20:00), 22nd (16:30-20:00) and 23rd (16:30-20:00), 2019.

PLACE

Capo Vaticano (Italy).

LANGUAGES

The Summer School's schedule has been designed in order to offer lectures in Italian, English and Spanish.

FACULTY

- Silvina Veronica Arcaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

- Carlos Acosta Olivo (Universidad Nacional Mayor de San Marco, Perù)

- Sergei Belov, Dean of Faculty (University of Saint Petersburg, Russia)

- Tiziana Ciano ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

- Zbigniew Długosz (Cracow University of Economics, Poland)

- Laura Andrea Florez (Universidad Santo Tomás - Tunja, Colombia)

- Massimiliano Ferrara, Head of Department ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

- Mariangela Gangemi ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

- Bogusława Gnela, Head of Department (Cracow University of Economics, Poland)

- Iside Rita Laganà ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

- Rafał Łukasiewicz (University of Rzeszów, Poland),

- Aneta Kaźmierczak (Cracow University of Economics, Poland)

- Adriana Moncada (Universidad Autonóma de Las Americas, Colombia)

- Laura Miraut Martín, Head of Department (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain);

- Andrei Novikov (University of Saint Petersburg, Russia)

- Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Head of Department (Andrzey Friycz Modrzewsky Krakow University, Poland)

- Nicolas Salvi (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)

- Elena Siclari ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

- Héctor Josue Verastegui Huayante (Universidad Privada de Tacna, Perù)

- Angelo Viglianisi Ferraro ("Mediterranea" University of Reggio Calabria)

FINAL WORKSHOP

Students of the III edition of the International LL.M. in European Private Law - Università "Mediterranea" di Reggio Calabria - and students of the Faculty of Law of the University of Saint Petersburg.

OBJECTIVES

– To offer a quality and intensive training in consumer law, focusing on international and regional law developments

– To promote the sharing of knowledge, experiences and practices and to encourage comparison among different legislative solutions

– To provide participants with important updated documentation

– To consolidate an international network of expertise in consumer law, particularly on the European level.

CANDIDATES

– Students

– Professors, teachers, lecturers, scholars and researchers

– Judges, lawyers or consultants

– Civil Servants from institutions responsible for consumer protection policy or from organizations that develop initiatives in consumer protection or in closely related fields

– Consumer Organisations' officials, representatives or other actors from the associative world working in related fields (sustainable consumption, fair trade, standard of living, patients' rights, etc.)

– Economic actors and professional associations' officials or representatives

DOCUMENTATION

A complete and updated collection of documents will be handed to the participants, at the opening of the Summer School. This collection will include a selection of legislative documents and other relevant legal texts and articles.

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Upon successful completion of the School – by attending at least 80% of the scheduled classes – participants will be awarded a Certificate of Attendance.

TUITION FEES

The Summer School is completely free of charge for the 70 selected participants.

SCIENTIFIC BOARD

Prof. Luciana Aboim Machado, Director of the Post-Lauream Program - Universidade Federal de Sergipe;

Prof. Sergei Belov, Dean of the Faculty of Law - University of Saint Petersburg;

Prof. Massimiliano Ferrara, Head of DiGiES Department - "Mediterranea" University of Reggio Calabria;

Prof. Bogusława Gnela, Head of the Civil and Business Law Department - Cracow University of Economics;

Prof. Laura Miraut Martín, Head of the Department of Basolic Legal Sciences - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;

Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, Director of the Mediterranea International Centre for Human Rights Research.

ORGANISING SECRETARY

Angelo Viglianisi Ferraro, Academic Director and Didactic Coordinator of the Summer School;

Luana Pennestrì, Irene Amoroso, Rossella Laface, Cristina Cavallari, Demetrio Costantino, Francesca Mariani, Silvina Veronica Arcaro, Adriana Moncada, Carlos Acosta Olivo, Emanuel Fernandez, Héctor Josue Verastegui, Nicolas Salvi, Soraya Rakowitz, Priscilia Mendoza, Organising Collaborators.

Tommaso Barreca, Alessia Cavallaro, Valentina Cutellè, Marcello Papaianni, Salvatore Ruggiero, Tutors.