Rosato a Reggio Calabria: “Progetto di questo Governo è morto”

"Siamo andati in campagna elettorale, abbiamo fatto il nostro risultato con un partito compatto. Ma la cosa vera e' che le forze politiche che compongono questa maggioranza di governo dovrebbero venire in aula con le dimissioni e chiedere la fiducia al parlamento sulla base di un progetto che ormai mi sembra morto. Siamo in pieno stallo parlamentare, girano e rigirano da mesi sempre gli stessi provvedimenti". Lo ha detto il vice presidente della Camera Ettore Rosato, oggi a Reggio Calabria.

"Sono convinto che la magistratura quale potere dello Stato non sia messa in discussione da nessuno. Il presidente Mattarella e' garante di tutto questo e non ho preoccupazione. Poi e' chiaro che quando ci sono gli inciampi bisogna risollevarsi e quando ci sono delle ombre bisogna toglierle, in particolare quando riguardano la magistratura".