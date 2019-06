Autorità portuale di Gioia Tauro (RC), chiusura positiva del Bilancio consuntivo 2018

Con il parere favorevole dei revisori dei conti, il Comitato portuale, riunitosi questa mattina nella sede dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, ha approvato il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018. L'Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, ha chiuso positivamente la sua gestione finanziaria con un avanzo di amministrazione di oltre 117 milioni di euro. Si tratta di somme, in parte, già vincolate alla valorizzazione infrastrutturale dei porti che ricadono nella propria circoscrizione, attraverso la realizzazione di opere ritenute strategiche, per un valore di circa 80 milioni di euro, in base a quanto definito dal Piano Operativo Triennale dell'Ente. Tra queste assume particolare rilevanza il bacino di carenaggio, che permetterà allo scalo di diversificare la propria attività. Tra le altre opere, la realizzazione di una infrastruttura polifunzionale di ispezione frontaliera e, non ultimo, l'impianto di antintrusione e di antiscavalcamento.

Nello specifico, tra le pieghe del documento economico, illustrato ai membri del parlamentino portuale dal dirigente di settore Luigi Ventrici, è stata evidenziata la positività della gestione attraverso alcuni elementi oggettivi che ne definiscono l'attenzione e la ponderatezza con cui è stato amministrato l'Ente, nel rispetto dei limiti di spesa per come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale proposito è stata rilevata la consistenza di cassa che, al 31 dicembre del2018, si è quantificata in oltre 122 milioni di euro. Si tratta di somme liquide importanti, che hanno una chiara destinazione d'uso e sono immediatamente disponibili per finanziare opere infrastrutturali.

Dalla illustrazione della rendicontazione è stato, altresì, rilevato l'ammontare degli accertamenti di competenza, effettuati nel 2018, di oltre 17 milioni di euro mentre gli impegni di competenza hanno avuto un valore superiore ai 10,5 milioni di euro.

Nel corso dei lavori del Comitato portuale, il commissario straordinario, Andrea Agostinelli, ha evidenziato l'importanza di questo momento per il porto di Gioia Tauro. "Sono chiaramente soddisfatto – ha detto – dell'approvazione del bilancio consuntivo 2018 perché fotografa la gestione positiva ed oculata dell'Ente. Mi piace, altresì, sottolineare l'attenzione che è stata rivolta al rilascio di alcune concessioni che indicano la volontà dell'Entedi dare il giusto spazioalle attività imprenditoriali collaterali alla gestione principale dello scalo. Chiaramente, - ha continuato Agostinelli - per me oggi è anche l'occasione di condividere con la comunità portuale l'avvenuto sub ingresso dell'azionista TIL all'interno della compagine societaria di MCT Spa. Una decisione politica nata per dare nuovo corso e respiro allo sviluppo della nostra infrastruttura portuale, che mi auguro possatrovare corrispondenza in una forteassunzione di responsabilità dell'intera comunità portuale, che sia commisurata agli importanti investimenti inseriti nel piano industriale, già verificato da questo Ente e presentato dal Terminalista".

Tra gli altri punti all'ordine del giorno è stata, quindi, approvata la modifica del regolamento relativo ai criteri e alle modalità di reclutamento del personaledirigenziale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 27 marzo. L'obiettivo è quello di procedere, celermente, alle procedure concorsuali al fine di poter coprire i posti vacanti in pianta organica, funzionali alla complessiva gestione dei porti di competenza dell'Ente.