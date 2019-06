Ballottaggio a Gioia Tauro, Risorgimento gioiese invita a votare scheda bianca

La sezione gioiese del Risorgimento Meridionale per l'Italia, a sostegno della candidatura del filosofo Diego Fusaro al primo turno, invita l'elettorato a votare scheda bianca in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno che vedrà competere per la conquista di palazzo sant'Ippolito Aldo Alessio e Raffaele D'Agostino.

"Riteniamo insufficienti entrambe le proposte rimaste sul tappeto, espressioni diverse ma ugualmente insidiose di continuità con un passato fallimentare che andrebbe archiviato definitivamente. Il Risorgimento Meridionale per l'Italia rappresenta una alternativa sistemica e non cosmetica, proponendosi quale punto di approdo per quella parte di elettorato che crede nel cambiamento politico radicale e nella rivoluzione culturale. Votare scheda bianca- senza scegliere la via comoda della "libertà di voto" deresponsabilizzante- significa esplicitare con chiarezza anche al secondo turno il desiderio di un rinnovamento negli uomini e nei metodi- oggi negato- che non tarderà ad arrivare nel prossimo futuro anche grazie al nostro impegno. I limiti evidenti che accompagnano entrambi gli schieramenti ora presenti non promettono nulla di buono. Il Risorgimento Meridionale per l'Italia, in virtù delle riconosciute competenze degli uomini che ne formano la classe dirigente sul piano locale e nazionale, assumerà quindi in prospettiva il gravoso compito di ricostruire dalle fondamenta il tessuto democratico ed economico del capoluogo della Piana- ora al collasso- una volta svanita l'ennesima illusione".