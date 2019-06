Reggio: al Parco Ecolandia interazione per una terra sostenibile made in Calabria

di Dario Romano - Pomeriggio educativo, sensibilizzante ed artistico tenutosi ieri, martedì 4 giugno al Parco Ecolandia in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile,organizzato dalla Cooperativa sociale Hermes 4.0.Impensabile non ospitare un simile evento in un parco tematico a carattere ambientale-ecosostenibile come quello di Ecolandia. Il presidente del consorzio Macramé, Gianni Pensabene, nonché ex assessore alle politiche sociali, nell'estate del 95 colse l'opportunità grazie ad un bando della commissione Europea (Urban) che aveva come obiettivo il recupero delle zone periferiche degradate, così nacque Ecolandia, unico parco verde nella zona reggina, costruito intorno ad un fortino Umbertino ottocentesco. Il Parco oggi come oggi con la sua continua ed efficiente evoluzione rappresenta il connubbio perfetto tra lavoro e rispetto delle risorse ambientali, imprescindibile a tutti i livelli istituzionali, topi del lavoro che si trova protagonista dell'evento organizzato dalla Cooperativa Sociale Hermes e dalla presidentessa Federica Roccisano che da anni si occupa della sostenibilità.

Ecolandia offre qualità ed opportunità sotto diversi punti di vista: anfiteatro costruito per ospitare eventi culturali come concerti opere liriche e quant'altro, stazioni di rifornimento elettrico, coltivazioni di semi di jatropha utilizzati per ricavare biodiesel, miniparco divertimento per bambini e famiglie con prossima installazione di piazzole da minigolf e tende indiane (tipi) per ospitare iniziative con pernottamento, una voliera con prossima espansione sia per quanto riguarda le strutture di bird watching sia per salvaguardia dei rapaci che saranno lasciati liberi e non rinchiusi im gabbie, e come non menzionare il "bosco contemplativo", luogo nel quale potersi rilassare ammirando la vista su di un balcone naturale che mostra tutta la bellezza dello stretto di Messina con tutte le sue scale cromatiche. Conclusosi il tour del Parco che ha visto il presidente Pensabene come guida, il gruppo si sofferma all'interno della "tela di Penelope",sttruttura in legno dove solitamente si arrampicano i bambini, per parlare del gran lavoro portato avanti dagli altri invitati all'evento, approfondendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 relativi al consumo responsabile ed allo sviluppo sostenibile (per persone, pianeta, luoghi). Tra un accordo di chitarra di Francesco Loccisano ed una tarantella intonata da Fabio.... tra le pareti che si lasciano attraversare dal vento, lo scambio di esperienze passate e presenti ,viene moderato dalla giornalista Valentina Femia che efficientemente da e riprende parola, scandendo il tutto con qualche stacco musicale. Gianfranco Rafele, presidente della Cooperativa Kyosei, racconta come da anni stia lavorando con minori in difficoltà e sotto protezione all'interno de "La Casa di Nilla", una villa che ospita i ragazzi come se fossero in una vera famiglia. Il lavoro svolto sta ottenendo attualmente grandi riconoscimenti a livello nazionale, ed il presidente si augura che questo lavoro possa svolgersi nel miglior modo possibile anche in Calabria, ma per far questo la responsabilità è soprattutto sociale, non solo della loro associazione. La partecipazione del sociologico Fulvio D'Ascola porta allo scambio esperenziale in questione, aiuta a comprendere meglio come si possano efficacemente attuare lavori sostenibili, socialmente sostenibili, trovando il modo di tenere saldi i principi cardini morali ed etici che sembrano scomparire nella società odierna.Articolato l'intervento di Alfredo Ascioti ,docente universitario esperto di ambiente marino e risorse ambientali,che parla di destagionalizzazione del turismo e di sviluppo sostenibile etico,lanciando l'allarme su inquinamento ambientale.

L'incontro in questione chiude il ciclo di eventi organizzati dalla Cooperativa Hermes 4.0 per il Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso su base nazionale; lascia di certo un'impronta importante nelle coscienze di chi ha partecipato al format poiché è riuscito a sensibilizzare in maniera semplice e ludica, determinati aspetti di ripresa sociale, ambientale [etc] che la maggior parte delle volte restano fuori dagli argomenti quotidiani trattati. "Ognuno di noi è un nodo nella rete, dare senso all'importanza del sociale e alle sue competenze" come dice la presidentessa della Cooperativa sociale Hermes 4.0, e potrebbe sembrare impossibile ,ma una struttura societaria piramidale è meno sostenibile di una struttura orizzontale ben ramificata e compatta.