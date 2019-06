Reggio, continua la manutenzione delle arterie stradali cittadine: Castore in azione tra San Sperato e Mosorrofa

"Procedono regolarmente i lavori di ripristino del manto stradale in diverse zone del comprensorio urbano di Reggio Calabria. La riqualificazione delle strade riguarda varie zone cittadine dal centro alla periferia.

L'ultima tranche di interventi, effettuati nell'ultima settimana a cavallo tra il mese di maggio ed i primi giorni di giugno, riguarda i lavori di bitumazione, messa in sicurezza e riparazione delle parti ammalorate sul tratto di strada che collega le frazioni collinari di San Sperato e Mosorrofa". Lo scrive il Comune di Reggio Calabria in una nota.

"L'intervento è stato disposto dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria per mezzo della società di servizi comunale in house "Castore" ed è attualmente in corso di completamento.

Gli interventi sono necessari per rendere più agevole e meno pericoloso il transito in quelle che sono considerate delle arterie particolarmente importanti nel tessuto viario cittadino.

Continua dunque il piano straordinario di manutenzione delle arterie stradali cittadine. Già nei prossimi giorni altri interventi interesseranno le zone nord, sud e centro della Città, secondo un piano complessivo che privilegia le arterie con maggiore densità di traffico veicolare.

Dopo la conclusione dei lavori in via Torrione, in attesa dell'avvio delle operazioni per la riqualificazione integrale di via Possidonea, sono partiti i lavori di scarifica in via Reggio Campi II tronco, nel tratto compreso tra la via Trabochetto III e l'intersezione di via Eremo Condera, grazie alla collaborazione con la Sorical che sta realizzando l'intervento sull'arteria in questione nell'ambito dei lavori per il collegamento tra lo schema idrico della Diga del Menta e la rete idrica comunale.

Nella mattinata di oggi l'intervento è proseguito con il posizionamento del tappetino bituminoso nell'area dell'intersezione tra via Reggio Campi e via Eremo Condera. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni secondo la direttrice monte-mare".