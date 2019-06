Il prossimo 11 giugno l'Università Mediterranea di Reggio Calabria conferirà la Laurea Honoris causa in Ingegneria al prof. Hojjat Adeli della Ohio State University (USA).

La motivazione del riconoscimento è legata alla straordinaria competenza interdisciplinare e cross-disciplinare nel campo dell'Ingegneria che ne fa un modello di ingegnere evoluto, in cui la forte competenza settoriale non limita le competenze di carattere generale: singolare scienziato che ha raggiunto risultati rilevanti in quasi tutti gli ambiti dell'Ingegneria, dal Civile all'Industriale, alla Biomedica e all'Informazione.

Il professor Adeli terrà infatti una Lectio magistralis sul tema: Apprendimento Autonomo per Infrastrutture Intelligenti. La Laudatio accademica sarà affidata al prof. Carlo Morabito della Mediterranea. Il rettore, prof. Santo Marcello Zimbone, che presiederà la Commissione, consegnerà la pergamena di laurea.

Il professore Adeli è uno scienziato di origine iraniana (classe 1950) che ha studiato negli Stati Uniti d'America, conseguendo il Ph.D. a 26 anni presso la Stanford University, California, nel 1976.

Nei primi anni della sua carriera universitaria si è occupato della progettazione di infrastrutture, tra cui i ponti. Negli ultimi anni si è occupato di significativi problemi a cavallo tra ingegneria e medicina, in particolar modo nel settore della neurologia.

È autore di oltre 800 pubblicazioni scientifiche e di 16 volumi, tra cui libri di testo universitari in ambiti di alta tecnologia. Ha fondato e dirige alcune riviste internazionali scientifiche di alto livello sia in Ingegneria civile e delle Infrastrutture che in Ingegneria biomedica e Sistemi neurali.

Ha ricevuto più di 50 onorificenze in diverse parti del mondo, incluse Europa ed Asia. Nel 2010 è stato nominato "Leggenda dell'Ingegneria" dalla rivista ASCE di Leadership and Management in Engineering. Presidente o co-presidente di oltre 140 riviste scientifiche, è stato relatore in oltre 120 conferenze plenarie e ha ricevuto 10 titoli onorari in Asia e in Europa, inclusa l'Accademia Reale di Spagna e l'Accademia delle Scienze di Polonia.

Adeli fa parte da sei anni del ristretto numero (1%) di scienziati altamente citati del Thomson Reuters Web of Science.

L'evento si terrà alle ore 10.00 presso l'Aula magna di Ingegneria "Italo Falcomatà" della Mediterranea. L'accesso è consentito fino ad esaurimento posti.