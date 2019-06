Reggio, Foti (FdI): “Chiusura laboratorio di analisi di via Willermin? Stupore e rammarico”

"Prendiamo atto con stupore e rammarico, la notizia relativa alla chiusura improvvisa del Laboratorio di Analisi di via Willermin. Tale struttura, utilizzata quotidianamente da centinaia di concittadini per eseguire esami importanti di laboratorio, andava a snellire l'importante lavoro del nostro Ospedale Metropolitano.

Tale scelta, a nostro dire scellerata, non fa altro che complicare una già gravissima situazione presente in città, andando letteralmente a ripudiare il principio fondamentale e inviolabile del diritto alla salute dei cittadini.Dove come al solito a pagarne le spese sono sempre i cittadini". Lo afferma Nicola Foti, esponente e membro del direttivo del circolo "Eracle" di Fratelli D'Italia.