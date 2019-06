Reggio, l'assessore Nucera: "Scongiurare dissesto Comune"

«Spero che la politica possa presto ritornare a supportare l'attività delle associazioni e le iniziative che servono a valorizzare il nostro territorio così come sta facendo il Motorshow 2Mari». Queste le dichiarazioni dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Lucia Nucera intervistata a margine dell'inaugurazione della kermesse all'interno degli studi televisivi realizzati nelle adiacenze della pista Gilles Villeneuve. «Qualche tempo si riusciva a dare un maggiore sostegno – ha detto ancora l'assessore Nucera – adesso la difficile fase economica che attraversano gli Enti comunali ha complicato tutto». Il riferimento è ovviamente al deficit con il quale sta combattendo il Comune di Reggio che, a brevissimo, dovrà approvare il bilancio e tentare di evitare il dissesto dopo la rimodulazione dei tempi del piano di rientro imposti dalla Corte dei Conti. «Da questo punto di vista sono in pieno accordo con il sindaco Giuseppe Falcomatà: dobbiamo fare di tutto per scongiurare il pericolo dissesto proprio come atto di rispetto per la cittadinanza e sono fiduciosa che ci riusciremo». Lucia Nucera ha poi valutato positivamente la recente nomina dell'assessore all'Urbanistica Mariangela Cama. «Si tratta di un innesto importante. Mariangela con la sua professionalità e competenza saprà dare un importante impulso al settore».

Dettagli Creato Domenica, 02 Giugno 2019 16:49