Progetto "Myos": il liceo "Campanella" di Reggio Calabria fa incetta di premi

Dopo il risultato brillante degli allievi del Liceo Classico "T. Campanella" selezionati nei mesi scorsi tra i vincitori del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro MYOS e premiati al Festival dei Giovani di Gaeta come miglior soggetto per serie TV scritto dai ragazzi per l'anno scolastico 2018/2019, altri allievi del Liceo, sono stati selezionati nell'ambito dello stesso percorso che ha visto gli studenti cimentarsi nella scrittura di una sceneggiatura originale e nella realizzazione di un video trailer di un episodio pilota per un'ipotetica serie tv.

Oltre mille sono state le sceneggiature realizzate nei percorsi attivati nelle scuole di tutta Italia e solo 5 di esse sono state selezionate quali vincitrici. Ben due su cinque hanno come autori gli allievi del Campanella che si sono distinti per l'originalità dei loro scritti. Gli allievi sono:

· Federica Barillà, Silvia Tommaso, Emanuele Pio Umbro, della redazione MEMNOSYNE; hanno realizzato la sceneggiatura QuattroG

· Antonio Giuseppe De Leo, Emanuela Guadalupe Spanò, Sara Vitaresi, della redazione METAMORFOSI; hanno realizzato la sceneggiatura Q.I. Basement