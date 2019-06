Progetto "Legalità e merito" nelle scuole: il "Campanella" di Reggio Calabria tra gli istituti selezionati

Lunedì 3 giugno 2019 si svolgerà a Roma, alla presenza di alte cariche dello Stato e di eminenti personaggi della cultura, la cerimonia conclusiva del Progetto "Legalità e Merito nelle Scuole", giunto quest'anno alla seconda edizione, promosso dall' Università LUISS e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Soltanto poche scuole sono state selezionate per entrare a far parte del progetto e, tra queste, il Liceo Classico "T.Campanella", unico istituto della Calabria, che, con gli studenti della classe IV B, ha partecipato realizzando un elaborato sul tema del progetto composto nella più libera modalità espressiva secondo specifiche linee guida con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della legalità.

Nel corso dell'iniziativa, percorrendo l'Italia dal Nord al Sud, circa 80 studenti e 15 giovani ricercatori dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, hanno incontrato gli studenti e le studentesse di 22 scuole, rappresentative di tutte le regioni italiane e delle scuole in carcere in 4 incontri, 2 presso ogni istituto scolastico partecipante e 2 da remoto, in videoconferenza, nei mesi di marzo ed aprile 2019. Gli Student Ambassadors LUISS hanno formato sul tema della legalità nelle sue diverse declinazioni: cittadinanza attiva, contrasto alle mafie e alla corruzione, immigrazione ed integrazione, lotta al terrorismo, conservazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

L'iniziativa è il frutto di un Protocollo d'Intesa stipulato a dicembre 2017 tra Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Direzione Nazionale Antimafia (DNA), Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e LUISS e coinvolge studenti universitari e delle scuole superiori, con l'obiettivo di affidare agli studenti LUISS la diffusione della cultura della legalità tra gli Istituti scolastici di tutto il territorio italiano.

Nel corso della Cerimonia conclusiva - alla quale prenderanno parte le scuole, gli studenti Luiss e le autorità e gli esponenti degli enti firmatari del Protocollo d'intesa - saranno presentati i lavori di tutte le 22 scuole e premiato il migliore progetto.