Insediato il Commissario Prefettizio per la gestione del Comune di San Roberto

Il Prefetto Massimo Mariani, in considerazione della dichiarazione di nullità delle elezioni presso il Comune di San Roberto, a causa del mancato raggiungimento del quorum richiesto dall'art. 71, Comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 264, ha nominato la dr.ssa Francesca Ianno', Funzionario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di San Roberto fino all'insediamento degli Organi ordinari che saranno eletti al prossimo turno elettorale.

Il predetto funzionario si è insediato in data odierna presso il Comune di San Roberto.