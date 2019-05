San Luca (RC), Davi: “Deleghe? Sicuramente aiuterò il nuovo sindaco”

«Ho sentito ieri il neo sindaco di San Luca, Bruno Bartolo. Ci vedremo il 6 giugno per studiare una collaborazione e in quale forma svilupparla. Quello che è certo è che non lascerò sola San Luca e che le cittadine e i cittadini potranno contare su di me per 5 lunghi anni. Non metterò i bastoni fra le ruote alla sua giunta. Il mio gruppo ed io saremo costruttivi e li aiuteremo lealmente a gestire progetti postivi per il paese. Bartolo mi ha proposto ieri una delega, non so se la formula giusta sia un assessorato. Devo vedere con il sindaco se ci possono essere altre forme. A chi ha scritto che sono sconfitto rispondo che la carica di consigliere comunale mi riempie di orgoglio e di felicità. Per me è un debutto in politica e sono felicissimo». Lo dichiara il massmediologo Klaus Davi, a seguito delle elezioni a San Luca.

Dallo staff di Davi è trapelata una curiosità: il giornalista ha postato diversi annunci su siti specializzati in cui cerca casa o quantomeno un appoggio a San Luca. «Io non sono un commissario prefettizio. Sono un consigliere comunale. Quando sarò presente per gli adempimenti, vorrò vivere il paese 24su 24», conclude Davi.